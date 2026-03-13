В Ставрополе директор стройфирмы при выполнении контракта похитил 13 млн рублей

В Ставрополе директор производственно-строительной компании стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на сумму более 13 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Установлено, что фирма являлась подрядчиком и устанавливала для нефтегазовой компании информационные стелы. Фигурант предоставил заведомо ложные данные о выполненных работах. Выяснилось, что подрядчик установил информационные стелы на двух АЗС с оборудованием, качество которого не соответствовало условиям контракта. В актах подозреваемый указал дорогостоящие детали мультимедийных экранов.

Таким образом, директор фирмы совместно с неустановленными лицами путем обмана похитил более 13 млн руб. В отношении директора фирмы-подрядчика возбуждено два уголовных дела. Ведется следствие.

Мария Хоперская