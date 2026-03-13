Памятник академику Андрею Гапонову-Грехову установят в Нижнем Новгороде

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий Нижнего Новгорода одобрил инициативу Института прикладной физики РАН по установке памятника академику Андрею Гапонову-Грехову. Об этом сообщила пресс-служба городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Академик Андрей Гапонов-Грехов (слева) и директор Института географии РАН академик Владимир Котляков (справа) на церемонии вручения премии поощрения высших достижений в области науки «Триумф» за 2004 год.

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Академик Андрей Гапонов-Грехов (слева) и директор Института географии РАН академик Владимир Котляков (справа) на церемонии вручения премии поощрения высших достижений в области науки «Триумф» за 2004 год.

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Установку памятника в сквере на пересечении улиц Ульянова и Провиантской приурочат к столетию со дня рождения академика в июне 2026 года. Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной премии СССР и почетный гражданин Нижнего Новгорода Андрей Гапонов-Грехов прожил большую часть жизни в доме, который расположен в этом районе.

Андрей Гапонов-Грехов 25 лет возглавлял ИПФ РАН. В 2027 году институт отметит свое 50-летие. Ранее ИПФ РАН предложил назвать сквер именем академика, городская дума рассмотрит этот вопрос 25 марта.

Владимир Зубарев