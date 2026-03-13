В Омане два человека погибли при падении обломков беспилотника

Двое иностранных граждан погибли при падении обломков беспилотника в районе оманского города Сухар. Об этом сообщило Oman News Agency (ONA) со ссылкой на источник в службах безопасности. Происхождение погибших не уточняется.

По словам собеседника ONA, в Сухаре сбиты два беспилотника. Обломки одного из них упали в промышленной зоне Аль-Авахи: помимо двух жертв, еще несколько человек получили ранения. Другой БПЛА разбился на открытой местности, при падении его фрагментов никто не пострадал. Правоохранительные органы расследуют оба инцидента, отмечается в публикации.

Иран начал наносить удары по американским военным базам в странах Ближнего Востока после того, как 28 февраля республику атаковали США и Израиль. 3 марта ONA со ссылкой на источник сообщало, что при ударе беспилотников по порту Дукм повреждено нефтехранилище. Обошлось без пострадавших.