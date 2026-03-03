В порту Омана повреждено нефтехранилище при ударе беспилотников

Оманский порт Дукм попал под удар БПЛА. Повреждено нефтехранилище. Об этом пишет агентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности.

По словам собеседника агентства, при атаке никто не пострадал. Ущерб поврежденному хранилищу находится под контролем. 1 марта порт уже становился целью БПЛА.

Дукм — крупнейший в султанате Оман торговый порт. Он обслуживает идущие из Аравийского моря и Индийского океана суда.

Иран атакует страны Персидского залива в ответ на начатую США и Израилем военную операцию в республике. Одной из целей боевых действий американская сторона называет остановку иранской ядерной программы. Изначально для урегулирования конфликта Вашингтон и Тегеран проводили переговоры. Третий раунд, пояснил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, не принес Штатам желаемых результатов. Через два дня, 28 февраля, США и Израиль нанесли первые ракетные удары по Исламской Республике. Погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.