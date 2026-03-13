Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Долги зарубежных компаний перед ставропольской фирмой продают за 66 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ставропольского ООО «Актив Трейд Компани» (АТК) назначил торги по продаже прав требования к иностранным контрагентам. Общая сумма выставленной дебиторской задолженности составляет 66,5 млн руб., следует из сведений, опубликованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На продажу выставлены четыре лота прав требований к азербайджанским и иранским предприятиям. Самый крупный лот включает долг иранской компании Parand Golden Flour Factory в размере €354,6 тыс. и 20 млн руб., начальная стоимость составляет 52,7 млн руб.

Первый лот включает задолженность индивидуального предпринимателя из Азербайджанской Республики Вусала Гасанова на $75,7 тыс. Стартовая цена составляет 5,9 млн руб. Второй лот касается долга фирмы САМА из Баку в размере $49,8 тыс. за 3,9 млн руб.

Третий лот представляет требования к ООО «Девичи-Дейирман» из Шабрана Азербайджанской Республики на сумму $49,6 тыс. стоимостью 3,9 млн руб.

Торги пройдут 24 апреля на электронной площадке в формате открытого аукциона.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Актив Трейд Компани» зарегистрировано в 2014 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Бенефициар — Виктория Теркун. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Прибыль общества за 2024 год составила 3,2 млн руб.

Все требования подтверждены решениями российских арбитражных судов, а часть из них признана судами Азербайджана.

Шаг торгов установлен в размере 5% от начальной стоимости. Победитель получит пять дней на подписание договора купли-продажи и 30 дней на оплату приобретенного имущества.

Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «АТК» банкротом в 2022 году. Управляющим назначен Сергей Николаев из саморегулируемой организации «Альянс управляющих».

Тат Гаспарян

