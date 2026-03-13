Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка России Даниил Медведев, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, пробился в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в американском Индиан-Уэллсе. В четвертьфинальном матче он обыграл прошлогоднего победителя состязания 14-ю ракетку мира британца Джека Дрейпера.

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Даниил Медведев

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Встреча продолжалась 1 час 17 минут и закончилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу Медведева. Соперником 30-летнего россиянина в полуфинале станет лидер мировой классификации испанец Карлос Алькарас. Чтобы дойти до этой стадии, он чуть позже обыграл другого британца Кэмерона Норри (29-й в мире).

В другом полуфинале сойдутся итальянец Янник Синнер (2) и немец Александр Зверев (4). Калифорнийский турнир завершится 15 марта. Его призовой фонд составляет $9,4 млн.

Арнольд Кабанов