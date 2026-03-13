Названа предварительная причина гибели семерых людей от угарного газа под Пензой

Предварительной причиной гибели семерых человек в Мокшанском районе стала неисправность дымохода, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Погибшие отравились угарным газом в восьмиквартирном доме в деревне Заречной.

Предварительная причина гибели семерых пензенцев в деревне Заречной - неисправный дымоход

«В причинах случившегося сейчас разбираются специалисты. По предварительной версии, к гибели людей привел неисправный дымоход», — сообщил глава региона. Господин Мельниченко выразил соболезнования родным и близким погибших.

Губернатор дал поручения минфину и минтруда региона оказать родственникам всю необходимую помощь.

Марина Окорокова