Названа предварительная причина гибели семерых людей от угарного газа под Пензой
Предварительной причиной гибели семерых человек в Мокшанском районе стала неисправность дымохода, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Погибшие отравились угарным газом в восьмиквартирном доме в деревне Заречной.
Предварительная причина гибели семерых пензенцев в деревне Заречной - неисправный дымоход
Фото: Сгенерировано ИИ
«В причинах случившегося сейчас разбираются специалисты. По предварительной версии, к гибели людей привел неисправный дымоход», — сообщил глава региона. Господин Мельниченко выразил соболезнования родным и близким погибших.
Губернатор дал поручения минфину и минтруда региона оказать родственникам всю необходимую помощь.