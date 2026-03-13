Никита Кучеров добрался до отметки в 1100 очков в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в победном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингс» (4:1). Он достиг рубежа в 1100 очков в лиге и стал четвертым российским игроком, которому это удалось.

Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters Никита Кучеров (слева)

В текущем сезоне у 32-летнего форварда 106 очков (34 гола + 72 результативные передачи) в 60 матчах. Он занимает третье место в гонке бомбардиров первенства. Всего за карьеру Кучеров провел в НХЛ 863 матча (все — за «Тампу», с которой россиянин завоевал два Кубка Стэнли), забросил 391 шайбу и 709 раз ассистировал партнерам.

Впереди Никиты Кучерова по этому показателю только три россиянина. Это Александр Овечкин (1674), Евгений Малкин (1 393) и Сергей Федоров (1 179). Абсолютный же рекорд лиги по очкам принадлежит Уэйну Гретцки (2857).

Арнольд Кабанов