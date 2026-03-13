Новый корпус пансионата «Солнечный» в Красноярске построит местная компания
КГКУ «Управление капитального строительства Красноярского края» определило победителя аукциона на возведение нового жилого корпуса на 100 мест на территории пансионата «Солнечный». Работы выполнит местная строительная компания «Сэм и К». Начальная максимальная цена контракта составляла более 977,3 млн руб.
Конкурс проходил с 29 января по 10 февраля 2026 года. В нем приняли участие три претендента, предложившие цены от 918 млн руб. до 923 млн руб. Победителем был объявлен участник, согласившийся выполнить работы за наименьшую сумму. С компанией заключен контракт, который должен быть исполнен до 20 июля 2028 года.
Подрядчику предстоит построить четырехэтажное здание площадью 8,9 тыс. кв. м, которое должно включать жилые комнаты, медицинские и бытовые помещения, столовую, помещения для занятий и реабилитации, зимний сад. Также застройщику предстоит благоустроить территорию.
Ранее правительство Красноярского края отмечало, что новый корпус позволит увеличить мощность пансионата, предоставляющего услуги по уходу и проживанию пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. На его строительство в рамках национального проекта «Семья» выделены федеральные средства в размере 1 млрд руб.
Компания «Сэм и К» работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий Красноярска с 2013 года. Владеет предприятием Самвел Багирян, который также является учредителем ООО «Монолитресурс», занимающегося производством изделий из бетона. По данным Rusprofile.ru, в 2024 году выручка общества составила 239,4 млн руб., что более чем в два раза ниже показателя 2023 года. Чистая прибыль при этом выросла с 678 тыс. до 901 тыс. руб. С компанией заключено пять госконтрактов на общую сумму 1,9 млрд руб.