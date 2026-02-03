В пансионате «Солнечный» в Красноярске построят новый корпус за 977 млн рублей

КГКУ «Управление капитального строительства Красноярского края» объявило конкурс на выполнение работ по строительству нового жилого корпуса на 100 мест на территории пансионата «Солнечный» в Красноярске. Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 977,3 млн руб., следует из публикации на портале Rostender.info.

Строительство четырехэтажного здания площадью 8,9 тыс. кв. м призвано увеличить мощность пансионата, который предоставляет услуги по уходу и проживанию пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Заявки от подрядчиков принимаются до 10 февраля 2026 года. Согласно условиям тендера работы должны быть выполнены до 31 мая 2028 года. В качестве источника финансирования указаны региональный и федеральный бюджеты.

Ранее в министерстве социальной политики Красноярского края сообщили, что региону на строительство нового корпуса в пансионате «Солнечный» в рамках национального проекта «Семья» выделены федеральные средства в размере 1 млрд руб.

Лолита Белова