Республиканцы отталкивают от себя умеренных избирателей

Республиканская партия США оказалась в эпицентре масштабного кризиса, продемонстрировавшего политическую уязвимость как самого президента Дональда Трампа, так и всей его партии. Затянувшийся шатдаун Министерства внутренней безопасности из-за несговорчивости консерваторов и громкая отставка главы ведомства Кристи Ноэм обнажили глубокие внутренние проблемы. При этом республиканцы, похоже, даже не задумываются о кризис-менеджменте, что вызывает растущее недовольство среди умеренных избирателей и ставит под вопрос сохранение республиканского большинства в Конгрессе. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kenny Holston / Pool/ Reuters, Kenny Holston / Poolв / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kenny Holston / Pool/ Reuters, Kenny Holston / Poolв / Reuters

12 марта сенаторы-республиканцы в очередной раз отказались пойти на частичное возобновление работы Министерства внутренней безопасности (DHS).

Они выступили против предложений демократов о принятии нескольких «узких» законопроектов для финансирования конкретных подразделений в структуре DHS — Управления транспортной безопасности (TSA), Агентства по кибербезопасности, Береговой охраны, Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA). Работники этих подразделений уже месяц либо находятся в неоплачиваемом отпуске, либо (если речь идет о сервисах первой необходимости) вынуждены работать без зарплаты.

Демократы были готовы возобновить работу всего министерства, за одним важным исключением — Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Поводом для такой принципиальности стала гибель двух американцев в Миннеаполисе в начале года: в январе—феврале сначала погибла Рене Гуд, мать троих детей, а затем медбрат Алекс Претти.

Оба стали жертвами действий сотрудников ICE во время протестов против миграционной зачистки. Демпартия не хочет давать деньги ICE без проведения там существенных реформ.

Демократы стремились показать избирателям, что в своих попытках запустить работу министерства уперлись в стену республиканского большинства. Оно, по их мнению, не хочет ни ограничивать ICE, как того требуют правозащитники, ни давать финансирование другим службам, фактически оказавшимся в заложниках.

У противников этой линии, правда, на днях появилась надежда — из-за громкой отставки главы ведомства Кристи Ноэм, которая и слышать не желала о каких-то реформах. Напротив, несмотря на видеозаписи, доказывающие, что Алекс Претти не проявлял агрессии и не доставал свой пистолет (на ношение которого у него была лицензия), Ноэм жестко встала на сторону своих подчиненных.

Она называла действия силовиков самозащитой, а активистов обвиняла во «внутреннем терроризме». Более того, местная полиция открыто жаловалась, что ведомство Ноэм блокирует ей доступ к материалам расследования гибели Гуд и Претти — двух жителей штата.

Такая позиция шла вразрез с общественным мнением.

Февральский опрос Marist/PBS/NPR показал: две трети американцев уверены, что ICE «зашла слишком далеко». Более 60% уверены, что действия службы лишь снижают уровень защищенности граждан.

Кульминацией давления общественности и законодателей на министра стали слушания в Конгрессе в начале марта. Ноэм едва справлялась со шквалом вопросов о злоупотреблениях, пока дело не дошло до публичной перепалки с сенатором-республиканцем Томом Тиллисом.

Он напомнил министру эпизод из мемуаров Ноэм: она описала, как хладнокровно застрелила своего 14-месячного щенка Крикета «за необучаемость». Согласно версии Ноэм, это было «решение лидера». Сенатор же провел параллель между «убийством собаки» и моральной бесчувственностью, за что получил аплодисменты коллег.

На тех же слушаниях в Палате представителей и Сенате 3–4 марта к Кристи Ноэм возникли вопросы по рекламной кампании DHS, стартовавшей еще в 2025 году.

Это был антииммиграционный проект стоимостью примерно $220 млн, из которых $143 млн ушли по бесконкурсному контракту аффилированной с окружением Ноэм компании. Примечательно, что министр сама снималась в роликах: скакала на лошади, преследуя, вероятно, воображаемых нелегалов.

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди прямо спросил Кристи Ноэм, одобрял ли президент Дональд Трамп эти траты. Ответ «Да, сэр» стал для нее фатальным. 5 марта Трамп заявил Reuters, что никогда не слышал о кампании, и в тот же день Белый дом объявил об отставке Ноэм.

В то же время вскрылась и роль спецсоветника Ноэм Кори Левандовски, давнего соратника Трампа. По данным Politico, он был серым кардиналом, утверждавшим все контракты DHS дороже $100 тыс.

Ситуацию осложнили и личные подробности: New York Magazine, ссылаясь на источники в FEMA, назвал предполагаемую любовную связь Ноэм и Левандовски «худшим секретом в Вашингтоне». На слушаниях в Конгрессе Ноэм не стала ни подтверждать, ни отрицать эту связь, назвав сообщения «таблоидным мусором».

Несмотря на масштаб скандала, министра не выгнали из администрации Трампа, а 5 марта официально перевели на специально созданный пост спецпосланника по вопросам инициативы «Щит Америки» — новой структуры под руководством Трампа, которая призвана заниматься безопасностью в Западном полушарии.

Более того, возможностью смягчить курс после громкого фиаско администрация Трампа не воспользовалась, выбрав иной путь. На смену Ноэм пришел сенатор Маркуэйн Маллин — политик, который всегда жестко критиковал попытки реформировать ICE (включая запрет масок и внедрение боди-камер).

Он открыто называл инициативы демократов «политическим театром». Таким образом, назначение Маллина выглядит не как работа над ошибками, а как перезапуск депортационной повестки под новым брендом.

Как уточняет Politico, «царь границы» Том Хоман (отвечает в администрации президента США за вопросы пограничного контроля) уже спешит выстроить отношения с новым министром. С Ноэм у Хомана отношения не складывались: они постоянно делили полномочия «плохого полицейского». Теперь же чиновник намерен наконец реализовать изначальный план по усилению ведомства.

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, которая заставляет Дональда Трампа в угоду радикальному ядру Республиканской партии идти против национального большинства.

Любое стремление к компромиссу воспринимается его сторонниками как «предательство», но упорство в жесткости приводит к падению рейтингов среди умеренных и независимых избирателей.

Как следствие, за последние пару месяцев перспективы республиканцев на ноябрьских выборах в Конгресс заметно ухудшились. Согласно опросам, демократы опережают их на 6–8 процентных пунктов.

Прогнозы свидетельствуют о высоких шансах на возвращение демократического большинства в Палате представителей.

В Сенате пока остаются возможности для сохранения республиканского контроля, но вполне вероятны и сценарии с потерей консерваторами четырех-пяти мест, и это может полностью перевернуть расклад сил в верхней палате.