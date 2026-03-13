Бобровский повторил рекорд по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей

Вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский сравнялся с олимпийским чемпионом 1992 года, обладателем Кубка Стэнли 2004 года Николаем Хабибулиным по количеству матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). У обоих по 799, больше нет ни у одного российского голкипера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский

Фото: Rick Osentoski-Imagn Images / Reuters Вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский

Фото: Rick Osentoski-Imagn Images / Reuters

Среди всех вратарей НХЛ 37-летний Сергей Бобровский теперь делит 18-е место по количеству матчей. Рекорд принадлежит канадцу Мартин Бродеру (1266).

«Флорида» дома в овертайме со счетом 2:1 обыграла «Колумбус Блю Джекетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Бобровский отразил 30 бросков из 31. Действующий обладатель Кубка Стэнли занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона и находится за пределами зоны play-off. На счету команды 69 очков в 65 матчах.

Бобровский играет в составе «Пантерс» с 2019 года. С командой он дважды добирался до Кубка Стэнли. Прежде в НХЛ он выступал за «Филадельфия Флайерс» и «Колумбус». Со сборной России он становился чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

Арнольд Кабанов