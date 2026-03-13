Умер актер из фильма «Приключения Электроника» Василий Скромный

Актер Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника», умер в возрасте 61 года. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Фото: Гостелерадио СССР

По словам друга актера Виктора Деркача, у него диагностировали онкологическое заболевание. Василий Скромный проходил лечение в клиниках Одессы, однако его состояние усугубили проблемы с сердцем, которые возникли из-за химиотерапии. Артист умер 11 марта.

Василий Скромный родился 26 августа 1964 года в Одессе. Он окончил театральную школу при Одесской киностудии и снялся в нескольких кинокартинах. На счету артиста — шесть фильмов, в том числе «Приключения Электроника» (1979), «Школа» (1980), «Я — Хортица» (1981), «Взять живым» (1982) и «Комбаты» (1983). Затем господин Скромный сменил род деятельности и после обучения в Одесском мореходном училище стал моряком.