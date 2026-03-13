Николай Великдань: Ставрополье планирует снизить зависимость от импорта биопродукции

Национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики» поможет поддержать отечественные разработки в сфере сельского хозяйства, промышленности и фармацевтики. Об этом заявил председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.

Нацпроект рассчитан до 2030 года и нацелен на снижение зависимости от импорта биопродукции.

«Наш край обладает всеми необходимыми компонентами для успешного развития биоэкономики. У нас есть кадры, научные идеи, сырье и производственные мощности. Особенный потенциал я вижу для аграрной отрасли. Нацпроект может стать важным инструментом, который будет работать в том числе на повышение урожайности, восстановление плодородных почв, увеличение площадей биологизированного земледелия»,– отметил Николай Великдань.

По словам спикера краевой Думы, в сфере биоэкономики в Ставропольском крае работает несколько крупных предприятий, которые занимаются выпуском ветеринарных препаратов, органического посадочного материала, выращивают эфиромасличные, зерновые, плодовые культуры.

Валерий Климов