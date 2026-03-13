Александр Овечкин остался без гола в пятом матче НХЛ подряд

«Вашингтон Кэпиталс» на выезде обыграл «Буффало Сейбрс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан столичного клуба Александр Овечкин завершил матч без набранных очков.

Фото: Jeffrey T. Barnes / AP

Голы в составе победителей на счету Райана Леонарда и Джейкоба Чикрина. У проигравших отличился Сэм Каррик.

На счету Овечкина, который не смог поразить ворота соперника в пятом матче подряд, 51 очко (24 гола + 27 передач) в текущем сезоне. Россиянин с 998 голами за карьеру продолжает погоню за рекордом НХЛ по количеству заброшенных шайб с учетом регулярных чемпионатов и play-off. Он идет вторым, впереди канадец Уэйн Гретцки (1016).

«Вашингтон» идет шестым в турнирной таблице дивизиона Метрополитен (73 очка в 67 матчах) и располагается за пределами зоны play-off. «Буффало» возглавляет Атлантический дивизион (86 очков в 66 матчах).

Арнольд Кабанов