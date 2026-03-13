Прибыль нижегородских предприятий за год сократилась на треть

Прибыль нижегородских организаций в 2025 году сократилась на 29,5% в годовом выражении — до 399,2 млрд руб. Прибыльными были более тысячи предприятий, следует из материалов Нижегородстата.

Доля прибыльных организаций за год сократилась на 5,9% — до 76%. Убыток по итогам года показали 338 юрлиц, совокупный объем убытка превысил 180,9 млрд руб. За год показатель вырос в 4,4 раза, отмечается в статистических данных.

Максимальная доля убыточных организаций наблюдалась в сфере научных исследований и разработок (56,3%), гостиниц и общепита (55,6%) и транспорта (51%).

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году рост экономики Нижегородской области замедлился до 1,1%.

Владимир Зубарев