Суд заблокировал приостановку лицензии регионального оператора «Реал-Кстово»

Нижегородский арбитражный суд в рамках обеспечительных мер приостановил действие уведомления Росприроднадзора о приостановке лицензии ООО «Реал-Кстово» на обращение с отходами I-IV классов опасности. Компания является региональным оператором ТКО в отношении Кстовского района Нижнего Новгорода.

По итогам проверки в надзорном ведомстве решили, что вместимость мусора на кстовском полигоне исчерпана (компания сейчас строит третью карту). Поэтому теруправление Росприроднадзора уведомило регоператора о приостановке лицензии с 25 февраля по 26 апреля. «Реал-Кстово» оспорило это уведомление в суде. Арбитраж решил, что приостановка лицензии повлечет значительные негативные последствия для кстовчан, отходы от которых принимает компания. На время судебных разбирательств приостановка лицензии была заблокирована.

Напомним также, что в конце января Росприроднадзор, обратившись в Кстовский суд, временно приостановил деятельность полигона «Реал-Кстово» за отсутствующую секцию забора, присутствие полезных фракций в мусоре и тление отходов (которое затем на совместном осмотре с сотрудниками МЧС обнаружено не было). Приостановка работы кстовского полигона истекает на следующей неделе, региональный оператор пока накапливает мусор на специальной площадке. С замечаниями Росприроднадзора в «Реал-Кстово» не согласны и считают, что надзорное ведомство чересчур пристрастно относится к работе компании. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», надзорный орган также доначислил порядка 100 млн руб. платы ООО «Эко-Реал», другой компании из группы «Реал-Инвест» предпринимателя Льва Тарабарина.

Иван Сергеев