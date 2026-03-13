В двух регионах России задержаны подозреваемые в сборе данных о военных объектах

Сотрудники ФСБ задержали в Москве и Тверской области двух россиян 2004 и 1989 годов рождения. Их подозревают в передаче Украине сведений о военных объектах и местах дислокации воинских частей. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена). По ней грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Оба задержанных заключены под стражу.

Как уточнили в ФСБ, подозреваемые через интернет связались с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. По заданиям «кураторов» они собирали и передавали информацию о военных объектах и размещении войсковых частей в Московской, Тульской и Тверской областях.