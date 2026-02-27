Средний срок кредита на авто приблизился к шести годам в Воронеже и Белгороде

В январе 2026 года средний срок кредита на новую машину или авто с пробегом составил в Воронежской области 5,89 года, увеличившись по сравнению с январем 2025-го на 18,4%. В списке из 30 регионов-лидеров по объемам выдачи автокредитов Воронежская область заняла 19-е место по этому показателю. Информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 26 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Белгородская область заняла 28-е место с результатом 5,51 года. Однако в регионе зафиксирована существенная динамика роста среднего срока — за год она составила 23,8%. В топ-30 это третий результат после Чувашии (26%) и Нижегородской области (25,2%).

Другие регионы Черноземья в список не вошли по причине низких объемов автокредитования.

В среднем по России срок кредита на авто составил в январе 2026-го 5,94 года. По сравнению с первым месяцем 2025-го срок вырос на 17,2%. Показатель растет девятый месяц подряд и достиг наивысшего значения с начала 2024 года.

Аналитики отмечают, что спрос на автокредиты существенно снизился из-за повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок, общего роста цен на автомобили и сокращения акций и скидок со стороны автопроизводителей и дилеров.

«Увеличение сроков автокредитования в последнее время позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет снижения величины ежемесячного платежа»,— прокомментировал результаты исследования директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что в январе 2026-го средний размер потребительского кредита в Воронежской области уменьшился на 29,7% по сравнению с предыдущим месяцем — со 174,5 до 122,7 тыс. руб. Область продемонстрировала наиболее сильное падение показателя среди 30 регионов-лидеров по объемам потребкредитования.

Денис Данилов