Умер работавший с Тарковским режиссер Пеэтер Симм

Эстонский кинорежиссер Пеэтер Симм умер 12 марта в возрасте 73 лет. Об этом сообщили на сайте Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи» (PFF).

Эстонский кинорежиссер Пеэтер Симм

Фото: Ave Maria Moistlik / Wikipedia Эстонский кинорежиссер Пеэтер Симм

Пеэтер Симм родился 24 февраля 1953 года в эстонском городе Кивиыли. В 1976-м он с отличием окончил ВГИК по специальности кино- и телережиссура. Господин Симм входил в творческое трио вместе с режиссером Пеэтером Урбла и оператором Арво Ихо. В 1997 году под руководством режиссера Андрея Тарковского они создали киноальманах «Гадание на ромашке». Дебютной полнометражной работой Пеэтера Симма стал фильм «Что посеешь…» («Идеальный пейзаж»; 1981). Как отмечает PFF, его часто называют величайшим эстонским кино всех времен.

В 1977-1993 годах Пеэтер Симм работал на киностудии «Таллинфильм», а в 1993-м основал в Эстонии Lege Artis Film. Господин Симм также работал приглашенным профессором кинорежиссуры в Балтийском институте кино, медиа и искусств в Таллине.

За свою карьеру господин Симм создал 11 полнометражных художественных фильмов, 19 документальных картин, семь короткометражных художественных кинолент и три театральные постановки. Среди наиболее известных работ — фильмы «Арабелла — дочь пирата» (1983), «Георг» (2007), «Человек, которого не было» (1989), «Хорошие руки» (2001).