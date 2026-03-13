Ставропольский суд отправил иск блогера к Андрею Разину в Москву

Суд в Ставрополе отменил свое предыдущее решение по иску блогера Евгения Михеева к продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину и направил дело на новое рассмотрение в Щербинский районный суд Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на слова истца.

Евгений Михеев сам подал аналогичный иск в московскую инстанцию, а первое заседание там прошло 12 марта 2026 года — в четверг. Ставропольский суд принял такое решение из-за места прописки Андрея Разина в Московском регионе, что относит его дело к юрисдикции Щербинского суда столицы.

Конфликт разгорелся осенью 2025 года. Андрей Разин разместил видео на своем YouTube-канале с 153 тыс. подписчиков, где назвал Евгения Михеева «мерзавцем», «гаденышем из Оренбурга» и «педофилом». Блогер нотариально зафиксировал оскорбления и подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Ставропольский суд — по месту жительства Андрея Разина. Суд 28 ноября 2025 года признал слова порочащими, не соответствующими действительности, и обязал Разина удалить ролик и опубликовать опровержение в видео с личным прочтением текста.

Андрей Разин не исполнил решение. Новый иск блогер подал еще 21 января 2026 года, суд провел предварительную беседу, а главное разбирательство назначил на 12 марта. Суть свежих претензий не раскрывают, но Евгений Михеев подтвердил агентству: это те же требования, что и раньше.

Андрей Разин сейчас фигурирует в громком уголовном деле. Таганский суд Москвы 29 декабря 2025 года заочно арестовал его на два месяца с момента экстрадиции или задержания в России по ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере. Следствие обвиняет продюсера в хищении около 500 млн руб. у поэта Сергея Кузнецова: продюсер выдавал себя за правообладателя песен «Ласкового мая» по поддельному договору, присваивая лицензионные выплаты. Уголовная ответственность возникла в 2021 году. Андрей Разин, который имеет гражданства России и Турции, уехал в США на операцию, а потом в Турцию по состоянию здоровья — с тех пор он находится в международном розыске.

Адвокат Андрея Разина уверяет: клиент не скрывался, а лечится. Продюсер сам судится с агентством и бывшим водителем за показания по мошенничеству.

Станислав Маслаков