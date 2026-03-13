В КЧР суд отменил увольнение работницы медицинского бюро

Черкесский городской суд восстановил в должности сотрудницу главного бюро медико-социальной экспертизы, которую уволили за утрату доверия из-за якобы разглашенных персональных данных несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из материалов, женщину уволили по подпункту «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса (утрата доверия) после служебной проверки. Истица не согласилась с решением и обратилась в суд. Она объяснила, что при изучении документов обнаружила отсутствие объективного статуса пациента и предложила главврачу районной больницы внести исправления в посыльный лист. В ответ главврач направила служебную записку, указав на недопустимость критики без согласования с руководством.

При рассмотрении дела выяснилось, что работодатель не уточнил, кому именно и при каких обстоятельствах стали известны якобы разглашенные сведения. Суд установил, что сотрудницу уволили с нарушением трудового законодательства, и удовлетворил иск в полном объеме. Приказ об увольнении и акт служебной проверки отменены как незаконные.

Сотрудницу восстановили в прежней должности с выплатой среднего заработка за время вынужденного прогула в размере почти 137 тыс. руб. Решение о восстановлении подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Константин Соловьев