Экспорт продукции АПК из Алтайского края вырос на 26,6% с начала 2026 года

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) из Алтайского края за первые два месяца 2026 года составил $80,9 млн. По сравнению с январем-февралем 2025-го прирост составил 26,6%, сообщает правительство региона.

Положительная динамика, по оценкам властей, обусловлена ростом в 5,5 раза поставок зернобобовых культур, в 4,6 раза — семян льна, в 5,7 раза — подсолнечника, в 3,8 раза — подсолнечного масла, в 3,9 раза — пшеницы. По словам главы региона Виктора Томенко, к 2030 году объемы экспорта из Алтайского края должны увеличиться в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2025 году с территории региона было экспортировано продукции АПК на $636 млн. По сравнению с 2024-м показатель вырос на 34%.

Александра Стрелкова