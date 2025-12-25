Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Экспорт продукции АПК из Алтайского края достиг $636 млн

В 2025 году Алтайский край экспортировал продукцию агропромышленного комплекса на $636 млн. Данные на середину декабря представило правительство региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Таким образом, показатель аналогичного периода 2024 года превышен на 34%. Годовой план 2025-го — на 23%.

Как писал «Ъ-Сибирь», в этом году аграрии Алтайского края собрали рекордный урожай. Он составил 9,8 млн т зерна и маслосемян в первоначальном весе. Основными направлениями сельскохозяйственного экспорта являются Китай, Казахстан и Киргизия.

Валерий Лавский

