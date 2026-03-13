Над Кировской областью сбили четыре беспилотника
В период с 07:00 до 08:00 над Кировской областью сбили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Всего за час дежурными силами ПВО перехватили и уничтожили 10 беспилотников.
Ранее губернатор области Александр Соколов сообщил, что беспилотные летательные аппараты атаковали Кирово-Чепецк. По его словам, жертв и пострадавших нет.
Также один беспилотник сбили над соседним Татарстаном.