В период с 07:00 до 08:00 над Кировской областью сбили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Над Кировской областью сбили четыре беспилотника

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Над Кировской областью сбили четыре беспилотника

Всего за час дежурными силами ПВО перехватили и уничтожили 10 беспилотников.

Ранее губернатор области Александр Соколов сообщил, что беспилотные летательные аппараты атаковали Кирово-Чепецк. По его словам, жертв и пострадавших нет.

Также один беспилотник сбили над соседним Татарстаном.

Анна Кайдалова