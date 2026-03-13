Утром беспилотные летательные аппараты атаковали Кирово-Чепецк. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате атаки беспилотников на Кирово-Чепецк никто не пострадал

По его словам, на месте работают оперативные службы. Ситуация находится под контролем.

Глава региона отметил, что школы и детские сады продолжают работу в обычном режиме, педагоги ранее прошли тренировки по действиям на случай подобных атак.

Анна Кайдалова