Сбор за восхождение на Эльбрус до 30 тысяч рублей введут в 2027 году

Власти готовят введение экологического сбора за посещение Эльбруса через систему Permit, чтобы ограничить нагрузку на гору и заодно профинансировать благоустройство маршрутов и инфраструктуры, пишет ТАСС со ссылкой на «Кавказ.РФ».

Инициатива возникла на фоне резкого роста турпотока и ухудшения экологического состояния Эльбруса. По данным национального парка «Приэльбрусье» и региональных властей, ежегодно попытку восхождения совершают порядка 10 тыс. человек, тогда как экологи называют приемлемым уровнем около 3 тыс. восходителей за сезон. На одном из субботников волонтеры и альпинисты только за несколько дней собрали около 14 тонн мусора на четырехкилометровом участке склонов, отходы вывозили грузовыми машинами. Представители Кабардино-Балкарии отмечают, что на высотах свыше 4000 м к проблеме мусора добавляется выхлоп ратраков и снегоходов: таких машин уже более сотни, они разрушают почвы и усиливают таяние снега.

На этом фоне институт развития «Кавказ.РФ» вместе с нацпарком «Приэльбрусье» разрабатывает систему Permit — платного разрешения на посещение природных объектов и восхождение. Заместитель гендиректора «Кавказ.РФ» Рустам Тапаев на встрече с туроператорами в рамках туристической выставки MITT пояснил, что речь идет не о барьере для путешественников, а о поиске компромисса между массовым туризмом и сохранением экосистемы. Он подчеркнул, что Эльбрус уже принимает больше людей, чем может «переварить», и это напрямую отражается на состоянии природы. По замыслу инициаторов, вырученные средства пойдут на уборку территории, обслуживание и ремонт горных троп, установку контейнеров и систем раздельного сбора, а также на обеспечение мобильной связи и безопасность на маршрутах.

Сейчас базовый сбор за посещение территории нацпарка для восходителей составляет около 200 руб., но он не покрывает затраты на вывоз мусора и содержание инфраструктуры, и субботники на вершине фактически держатся на волонтёрах. Как пишут «Известия», в экспертном сообществе обсуждают ориентировочную стоимость пермита на уровне до 30 тыс. руб. за восхождение, что должно сократить число подъемов с нынешних 10 тыс. до примерно 3 тыс. человек в сезон и одновременно сформировать стабильный источник финансирования природоохранных мероприятий. Окончательный тариф и льготы для местных жителей, гидов и спортивных экспедиций пока не утверждены, участники рынка туризма опасаются, что слишком высокая планка может «выдавить» часть легальных альпинистов в серый сектор.

Внедрение Permit увязывают с крупным инфраструктурным проектом на горе. Система должна полноценно заработать после восстановления исторической высокогорной гостиницы «Приют 11», которую планируют открыть в 2028 году, и именно этот объект рассматривают как «ворота» для регистрации восходителей и проверки пермитов. Изначально в ряде сообщений речь шла о запуске экологического сбора около 2027 года, но в официальных комментариях фигурирует привязка к завершению работ по «Приюту 11» и старту системы уже в 2028 году. Permit используют как модель, которая действует в национальных парках Тибета и других горных регионах, где закон об охране горных территорий требует компенсировать воздействие туризма на природу. Так, восхождение на Эверест стоит $10 тыс.

Тема экологического сбора на Эльбрусе активно обсуждается в региональных медиа, федеральных изданиях и туристических каналах. Утверждается, что экосбор не затронет тех, кто ограничится катанием на курорте и не идет выше верхней станции канатной дороги на высоте примерно 3850 м. На этапе проработки власти и «Кавказ.РФ» обещают учитывать мнение гидов, местного бизнеса и экологов, чтобы Permit стал инструментом регулирования потока и сохранения Эльбруса, а не фактором резкого оттока туристов в соседние регионы.

Станислав Маслаков