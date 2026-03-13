«Аэрофлот» увеличит количество кресел в 29 самолетах

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) планирует увеличить объем перевозок за счет перекомпоновки салонов в 29 своих самолетах. После добавления дополнительных кресел перевозчик рассчитывает ежегодно перевозить до 230 тыс. дополнительных пассажиров, сообщили в компании.

В 22 из 37 самолетов Boeing 737-800 «Аэрофлота», рассчитанных на перевозку 158 пассажиров (20 — бизнес, 138 — эконом), салон увеличится до 162 кресел (12 — бизнес, 150 — эконом).

Аналогичная реконфигурация затронет семь лайнеров Airbus A320ceo: вместо 140 кресел (20 — бизнес, 120 — эконом) будет 158 кресел (8 — бизнес, 150 — эконом).

Решение принято «в рамках реализации шагов по повышению доступности авиаперевозок и унификации интерьеров воздушных судов», отметили в «Аэрофлоте». Что касается расстояния между рядами, в авиакомпании заявили, что «шаг кресел ... останется в рамках стандартов авиаперевозчика».

Перевозчик планирует провести работы до конца 2026 года. На данный момент перекомпоновку выполнили на шести воздушных судах.