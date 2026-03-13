В Ярославской области ПВЗ проверяют на нелегальных сотрудников

В Рыбинске проводятся проверки пунктов выдачи заказов маркетплейсов на предмет выявления фактов нелегальной занятости сотрудников. Об этом сообщили в городской администрации.

«Специалисты посетили 15 пунктов выдачи заказов известных маркетплейсов в Зачеремушном микрорайоне. По итогам рейда выявлено четыре работодателя, находящихся в процессе оформления трудовых отношений с работниками. С ними проведена разъяснительная работа. Кроме того, в эти пункты выдачи заказов запланирован контрольный выезд»,— сообщили в администрации. Там добавили, что проверяются все маркетплейсы.

Целью таких рейдов называется информирование о последствиях использования труда наемных работников без трудового договора, а также недопущение выплаты зарплаты ниже МРОТ.

«Ъ» сообщал, что с декабря 2025 года российское правительство активизировало борьбу с серой занятостью, поручив Роструду провести ряд профилактических визитов на предприятия крупнейших маркетплейсов, таких как «Вайлдберриз», «Озон» и «Яндекс Маркет». Под проверку также подпала сеть гипермаркетов «Мега». И Роструд, и сами маркетплейсы отмечали, что считают проверки плановыми.

Алла Чижова