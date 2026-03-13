Башкирия направит в кабмин идею увеличить штрафы за нарушения земельных норм

Курултай Башкирии направит в правительство России законопроект об увеличении штрафов за нарушения законодательства в сфере земельных отношений, сообщает пресс-служба парламента республики.

Как сообщал «Ъ-Уфа», разработанный горсоветом Нефтекамска документ предлагает приравнять меры ответственности за отказ от исполнения предписаний, выданных муниципальным земельным контролем, к тем наказаниям, которые физические и юридические лица могут получить за неисполнение требований государственного надзора. Сегодня госорганы могут оштрафовать граждан на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб., юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., в то время как штрафы от местных властей составляют 300-500 руб. для физлиц и 10 тыс. — 20 тыс. руб. — для организаций.

В Курултае Башкирии последние суммы считают «символическими». Кроме того, настаивают в парламенте, усложнена и процедура взыскания штрафа: сначала контролеры составляют протокол о неисполнении предписания, материалы дела направляют в мировой суд, который назначает штраф в размере, например, 300 руб., а затем, если нарушитель не платит, принимаются меры исполнительного производства. Как указано в сообщении, это приводит к нагрузке на должностных лиц и неэффективному расходованию ресурсов государства. Кроме того, полагают депутаты, землепользователям проще уплатить штраф, чем устранить нарушения, из-за чего страдает эффективность муниципального земельного контроля.

После рассмотрения кабмином законопроект будет передан в Госдуму.