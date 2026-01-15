В Башкирии хотят повысить штрафы за нарушение земельного законодательства

Горсовет Нефтекамска предложил депутатам Курултая Башкирии проект федерального закона об увеличении ответственности за неисполнение предписаний органов муниципального земельного контроля.

Муниципалитет предлагает внести в КоАП РФ изменения, приравнивающие меры ответственности за невыполнение предписаний органов местного земельного контроля к аналогичным мерам в сфере государственного земельного надзора. По мнению депутатов, на сегодня в этой части существует «очевидный дисбаланс» (цитата по пресс-службе Курултая): при привлечении нарушителя к ответственности федеральными органами власти штраф составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для граждан и от 100 тыс. до 200 тыс. руб. на юрлица, тогда как муниципальные власти могут оштрафовать лишь на «символические» 300-500 руб. для физических лиц и на 10 тыс. - 20 тыс. руб. для организаций.

Протоколы о неисполнении предписаний местных органов земельного надзора рассматривает мировой суд, который и может назначить штраф. В случае отказа исполнять решение суда, назначается исполнительное производство. По мнению депутатов, такая нагрузка на должностных лиц приводит к «неэффективно потраченным ресурсам государства», нарушителям зачастую проще уплатить штраф, чем устранять замечания.

Майя Иванова