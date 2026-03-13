Опубликованы фото больницы в ДНР, при ударе по которой погибли восемь врачей

В Донецкой народной республике (ДНР) двухэтажная больница, подвергшаяся обстрелу ВСУ 10 марта, получила серьезные повреждения. Региональный штаб обороны опубликовал фотографии с места, на которых видны обрушения кровли и стен на втором этаже, а также последствия пожара внутри здания.

Фото: Штаб обороны ДНР Фото: Штаб обороны ДНР

При ударе в медучреждении находились более 130 пациентов и около 50 медиков. Восемь врачей погибли, еще десять человек пострадали. В штабе обороны назвали атаку на гражданскую инфраструктуру преднамеренной.

В Минобороны России накануне уточняли, что больница попала под удар четырех БПЛА. Этот объект никогда не использовался в военных целях, заявили в ведомстве.