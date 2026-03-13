На 50-летнего жителя Чувашии завели уголовное дело из-за комментария

В Верховный суд Чувашии направили уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Шумерли за комментарий в соцсети, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В апреле прошлого года мужчина разместил в одной из социальных сетей комментарий, который, как считают правоохранительные органы, содержал оправдание нацизма, а также заведомо ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны. Комментарий унижал их честь и достоинство.

Его обвиняют по п. «в» ч. 2 и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Ранее сообщалось, что 37-летнего жителя Чувашии арестовали за комментарий в Telegram-канале, содержащий оправдание терроризма.

Анна Кайдалова