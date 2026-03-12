Жителя Чувашии арестовали за комментарий в Telegram

Московский районный суд Чебоксар избрал 37-летнему местному жителю меру пресечения в виде заключения под стражу за размещение в одном из Telegram-каналов комментария, содержащего оправдание терроризма. Об этом сообщил пресс-центр органов власти республики со ссылкой на УФСБ России по Чувашии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в июле 2025 года мужчина оставил сообщение под публикацией об атаке БПЛА на промышленное предприятие в Чебоксарах. Его комментарий содержал призыв к совершению подобных действий на территории России.

Кроме того, в 2024 году он разместил другие комментарии, оправдывающие терроризм.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма).

