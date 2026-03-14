Сегодня отмечает день рождения вдова первого президента России Наина Ельцина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Наина Ельцина

Ее поздравляет искусствовед, главный куратор музея «Полторы комнаты» Марина Лошак:

— Дорогая Наина Иосифовна, счастлива поздравить Вас с днем рождения! Вы всегда для меня образец человека, демонстрирующего способность жить в пространстве любви, распространяя его вокруг себя. Искренность, открытость, скромность и доброжелательность — это та органика существования, которая присуща Вам. Ваш Дом — это Семья. Борис Николаевич, дети и восемь внуков. Абсолютная преданность друг другу, верность общим моральным принципам. И еще сочники, пельмени и салаты, которыми можно накормить всех желающих! Будьте здоровы еще долго на радость всем нам!

