Дни рождения
Сегодня отмечает юбилей актриса МХТ им. А. П. Чехова, народная артистка РСФСР Ольга Яковлева
Фото: Александр Куров / ТАСС
Ее поздравляет режиссер, драматург, заслуженный деятель искусств РФ Адольф Шапиро:
— Не однажды устно и два раза письменно я выказывал Ольге Яковлевой, первой актрисе великого театра Эфроса, свою благодарность за испытанный когда-то восторг от ее коронных ролей, а потом от совместной работы. Не забыть ее Джульетту, полную отчаяния от пролитой крови, болезную Лизу Хохлакову, от безысходности волчком метущуюся в инвалидной коляске, Нину Заречную, идущую в театр как на заклание, и других чудо-созданий Яковлевой. Они все были талантливы — героини Ольги. Конечно, с ней многим трудно — терпите, господа-товарищи! Но без нее ландшафт нашего театра давно непредставим. Низкий поклон, Оля!
15 марта исполняется 93 года народному художнику РФ, академику Российской академии художеств Борису Мессереру
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Его поздравляет писатель, заслуженный работник культуры РФ Евгений Попов:
— Представлять Бориса Асафовича Мессерера — золотое время терять. Все знают о его талантах и заслугах. Равно как и о том, что он был мужем и верным другом великой поэтической женщины Беллы Ахмадулиной, трогательно не настаивая в ее присутствии на собственной индивидуальности, все время оставаясь как бы в ее тени, несмотря на то что и сам является уникальной персоной. При Советах он носил прозвище «король богемы», являлся признанным арбитром мод и вкусов, противостоял как мог скудоумной эстетике большевизма в общественно-политических условиях, тому совершенно не подходящих. Впрочем, к новым временам он не менее строг. Ибо деликатность и джентльменство Мессерера, отрицателя всяческой безвкусицы, выработаны им с юности, но лики пошлости, к сожалению, неисчислимы, как великаны-мельницы у Дон Кихота. 15 марта ему исполняется 93 (девяносто три, граждане!) года. Но он светел, бодр, работящ и даже не забывает про свои ежевечерние «сто петьдесят». С днем рождения, маэстро и учитель!