Митрополит Евгений назначен и.о. игумена монастыря в Ганиной яме

В Екатеринбурге исполняющим обязанности игумена мужского монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев урочища Ганина яма назначили митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга), передает Telegram-канал Екатеринбургской епархии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Митрополит Евгений (Кульберг)

В течение года митрополит должен представить кандидата на должность игумена обители.

Ранее наместником монастыря был епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон (Зыбин) — в связи с его избранием епархиальным архиереем он освобожден от этой должности. Священный синод РПЦ избрал его епископом еще в октябре.

Ирина Пичурина