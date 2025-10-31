Наместник монастыря в Ганиной Яме Мелитон избран епископом Нижнего Тагила

Епископом Нижнетагильским и Невьянским избран игумен Мелитон (Зыбин), который был наместником монастыря святых Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме в Свердловской области, сообщил в своем Telegram-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

Решение было принято Священным синодом РПЦ. Игумен Мелитон покинет монастырь в Ганиной Яме. «Нижний Тагил уже ждет своего архиерея! Благодарю Святейшего Патриарха и Священный синод за этот выбор. Уверен, что в новом качестве отец Мелитон сможет еще более усердно послужить Церкви. Будем вместе трудиться во благо Уральской земли и ее жителей!»,— сказал митрополит.

Новый епископ Нижнего Тагила и Невьянска родился 1 июля 1978 года и стал послушником мужского монастыря во имя Всемилостивого Спаса в Екатеринбурге в 1998 году, в 2003 году совершил постриг в рясофор с наречением имени Иона. В 2018 году был пострижен в ангельский образ — монашество с именем Мелитон. Через год стал исполняющим обязанности наместника мужского монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, позднее также был назначен руководителем спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии. В сан игумена возведен 12 января 2023 года.

Напомним, предыдущий епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий летом возглавил Самарскую митрополию. Временное управление епархией было возложено на митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

