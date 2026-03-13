Ставрополец стал фигурантом дела о вымогательстве у тестя 20 млн рублей

В Ставрополе завершили расследование уголовного дела о вымогательстве (ст. 163 УК РФ) 20 млн руб. у бывшего тестя. Фигурантом стал 40-летний житель краевой столицы, который сейчас отбывает наказание за серию мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что с августа по сентябрь 2020 года в телефонном режиме и при личных встречах подозреваемый требовал у отца своей жены деньги для покрытия личных долгов. Требования мужчина подкреплял угрозами физической расправы в адрес тестя, бывшей супруги и других членов семьи.

Отмечается, что ранее потерпевший неоднократно оказывал зятю финансовую поддержку, в том числе помогал ему с открытием бизнеса. Однако обвиняемый воспользовался доверием и стал требовать деньги на постоянной основе. Уголовное дело передали для рассмотрения в суд.

Константин Соловьев