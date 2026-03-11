Волонтер-иностранец погиб из-за атаки БПЛА на автомобиль в Курской области

В результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Курской области прошлой ночью погиб волонтер из Федерации Сент-Китс и Невис (острова в Карибском море). 40-летний мужчина скончался по дороге в больницу. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Атака произошла на дороге Дьяконово — Суджа вблизи села Большое Солдатское Большесолдатского района. Волонтер получил множественные осколочные ранения.

О других последствиях удара не сообщается.

С 9:00 10 марта до 7:00 11 марта над Курской областью сбили 26 беспилотников. Также установлено пять сбросов взрывных устройств с БПЛА и 80 артиллерийских обстрелов. В результате в райцентре Хомутовка были повреждены два частных дома и крыша гаража, в Рыльске — крыша здания газовой службы, в деревне Гирьи Беловского района — фасад магазина автозапчастей.

Алина Морозова