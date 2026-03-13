«Происходящее рождает новую порцию слухов»

Верховный лидер Ирана выступил с первым обращением к нации, которое было озвучено диктором. С момента своего утверждения новый рахбар ни разу не появлялся вживую перед широкой аудиторией, что порождает большую волну разных слухов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что в Исламской Республике идет серьезная борьба за власть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Военные операции Израиля «Рык льва» и США «Эпическая ярость» перешагнули символический 12-дневный рубеж. То есть боевые действия длятся дольше, чем в июне 2025 года, и, похоже, быстрого их окончания ждать не приходится. Иран делает грозные заявления. Главное из них — прекращение войны возможно исключительно на условиях Исламской Республики. В противном случае весь мир пострадает, в первую очередь соседи, которых Иран очень любит и уважает. Он продолжит это делать, если они разорвут отношения с «большим Сатаной» — Америкой. В противном случае атаки продолжатся, что, собственно, и происходит.

Между тем завеса таинственности опустилась вокруг нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Возможно, подобная неопределенность создается умышленно, чтобы сбить с толку врагов, которые за ним в прямом смысле охотятся. Как бы то ни было, вживую его с начала известных событий никто не видел.

На церемонии провозглашения при большом стечении народных масс присутствовала лишь картонная фигура с фотографией лидера. В такой ситуации, естественно, появилось большое число слухов, например, о том, что аятолла серьезно ранен и даже не знает о своем избрании. А, может быть, его вообще физически не существует. В итоге власти признали, что ранение действительно имеет место, но оно несерьезное. Аятолла чувствует себя хорошо, с ним все в порядке. При этом государственное телевидение страны, можно так сказать, озвучило выступление нового верховного лидера. Сам он, опять же, на экране не появился. Текст прочитал диктор на фоне фотографии рахбара.

Все происходящее рождает новую порцию слухов, в частности, о том, что на самом деле власть в Иране находится в руках некоего коллективного руководства при главной роли Корпуса стражей исламской революции. При желании можно назвать это государственным переворотом, поскольку по Конституции все ключевые решения в Исламской Республике принимает именно рахбар.

Тогда возникает вопрос: с кем вести потенциальные мирные переговоры? Вернее сказать, насколько тот или иной лидер контролирует ситуацию в стране? И кто за ним стоит?

По большому счету это самый негативный сценарий, который только может быть: когда возникает большое количество автономных военных центров, которые самостоятельно ведут боевые действия. Это версия также озвучивалась в СМИ как ранее утвержденный план сопротивления. Но как бы то ни было, по факту рахбар есть, пусть его никто и не видел, и он грозит врагам бесконечным джихадом.

Дмитрий Дризе