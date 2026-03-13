Каллас заявила о попытках США «разделить Европу»

Соединенные Штаты стремятся разделить европейские правительства, которые по отдельности обладают меньшим влиянием. С таким утверждением выступила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас

«Важно, чтобы все (страны.—"Ъ") поняли, что США очень ясно показали: они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз», — сказала госпожа Каллас в интервью британской газете Financial Times. По ее словам, Вашингтон использует тактику, которую «применяют противники ЕС».

Бывший премьер Эстонии признала, что политика президента США Дональда Трампа усилила позиции Франции и других стран, выступающих за более «автономную» Европу, прежде всего в оборонной области. При этом она предупредила, что слишком быстрый переход к такой модели может оказаться контрпродуктивным.

Глава дипломатии ЕС добавила, что Европе необходимо одновременно снижать зависимость от США и поддерживать сотрудничество с ними. По ее словам, европейские страны пока не могут отказаться от закупок американской военной продукции, но они должны параллельно наращивать инвестиции в собственную оборонную промышленность.