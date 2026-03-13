В Самарской области запущено производство мастик и клеев для автомобилестроения

В Отрадном Самарской области запущено производство автомобильных мастик и клеев. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Продукция предназначена для сборки отечественных автомобилей, включая модели Lada, УАЗ и «ГАЗель». Проект компании «Полад» реализован при поддержке ФРП по программе «Автокомпоненты».

Общий объем инвестиций в проект составил около 184 млн руб., из которых 136 млн руб. выделил ФРП. Предприятие планирует выпускать до 1,5 тыс. т мастик и 80 тонн клеев ежегодно. Основное сырье для производства — отечественное, уровень локализации превышает 80%.

В настоящее время импортная доля на рынке автомобильных клеев и мастик составляет около 70%. Ранее основными поставщиками были предприятия, расположенные на территории России, но контролируемые из Швейцарии и Германии. После выхода на проектную мощность «Полад» планирует занять до 25% рынка, заместив часть импортных поставок.

В 2025 году «Полад» запустил в Тольятти производство штампованных деталей для Lada Largus, инвестиции в проект составили 300 млн руб., из которых 215 млн руб. предоставил ФРП.

Андрей Сазонов