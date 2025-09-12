В Тольятти запущено новое производство штампованных деталей для Lada Largus, организованное компанией «Полад». Об этом сообщили в Фонде развития промышленности.

Инвестиции в проект превысили 300 млн руб. Из них 215 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности по программе «Автокомпоненты».

На предприятии введена новая линия для штамповки деталей, что позволит полностью удовлетворить потребности «АВТОВАЗа» и заменить импортные компоненты. В ассортименте 24 наименования деталей, таких как балки бампера, кронштейны сидений и усилители дверей. Все изделия изготавливаются из российского сырья, поставляемого крупными металлургическими комбинатами ММК и НЛМК.

Для повышения производительности и качества продукции «Полад» закупил новое прессовое оборудование и комплекс из восьми роботов-манипуляторов. Кроме того, ФРП предоставил компании второй заем в размере 136,3 млн рублей для производства специализированных мастик и клеевых композиций, используемых в автомобильной промышленности.

Андрей Сазонов