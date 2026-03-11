Хоккейный клуб «Ижсталь» из Ижевска вышел в плей-офф ВХЛ

Хоккейный клуб «Ижсталь» из Ижевска впервые с сезона 2016/17 пробился в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает пресс-служба «сталеваров». Плей-офф начнется 22 марта.

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Хоккейный клуб «Ижсталь» занимает 7-е место в таблице ВХЛ. За сезон 2025/2026 команда провела 58 матчей, из которых 27 были сыграны на домашнем льду, а 31 — в гостях. «Ижсталь» выиграла 31 матч, что составляет 53% от общего числа игр. В итоге хоккеисты набрали 74 очка, забросив 150 шайбы и пропустив 127.

С 12 по 18 марта команда проведет заключительную серию матчей регулярного чемпионата, в рамках которой дома примет четыре команды: «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма), «Челмет» (Челябинск), «Магнитку» (Магнитогорск) и «Южный Урал» (Орск).

Напомним, ХК «Ижсталь» одержал победу над нефтекамским «Торосом» со счетом 3:1 в рамках домашней серии регулярного чемпионата ВХЛ. Матч прошел 7 марта.

Анастасия Лопатина