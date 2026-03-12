Удмуртия подготовила 1000 единиц техники к весеннему паводку

В Удмуртии начали подготовку к весеннему паводку. Как сообщает пресс-служба главы республики, в регионе стартовали всероссийские командно-штабные учения, в ходе которых отрабатываются действия в случае паводка.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

С февраля Минприроды Удмуртии начали подготовку аккумулирующих емкостей на водохранилищах для предотвращения переполнения. Уровень воды в Ижевском, Камбарском, Пудемском и Воткинском водохранилищах будет понижен до 20 марта.

«В случае необходимости в противопаводковых работах будут задействованы более 2,5 тысяч человек, более 1000 единиц техники и 123 плавсредства. Подготовлены 72 ПВР. Взрывные работы на водоемах запланированы на 21–24 марта. Все зависит от того, как будет проходить снеготаяние и вскрытие льда»,— заявил глава правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Муниципалитеты должны завершить мониторинг гидротехнических сооружений и очистить мосты от мусора. В зоне потенциального риска находятся Балезинский, Игринский, Кезский и Малопургинский районы.

Анастасия Лопатина