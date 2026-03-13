Таиланд выдал России фигуранта дела о вымогательстве у бизнесмена

Таиланд выдал России обвиняемого по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, с 2024 по 2025 год задержанный и его сообщники вымогали у бизнесмена денежные средства за нераспространение конфиденциальной информации о деятельности его компании. По факту преступления возбуждено уголовное дело (ст. 163 УК РФ).

Как сообщила госпожа Волк, фигурант скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории Таиланда. Сейчас, уточнила представитель МВД, обвиняемого доставляют в Россию для проведения следственных действий.