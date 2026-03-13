На реке Енисей локализовали разлив топлива из затонувшего теплохода «Тавис»

Спасатели локализовали разлив дизельного топлива после подтопления теплохода «Тавис» на Енисее в Красноярске. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное аварийно-спасательное формирование «Спасатель».

Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда установили 30 м боновых заграждений, предоставленных «Енисейречтрансом». Специалисты также обработали 70 кв. м акватории биоразлагаемым сорбентом.

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры уточнила, что подтопление теплохода произошло 12 марта около 22:00 (18:00 мск). Транспортная прокуратура контролирует ликвидацию последствий и проверяет соблюдение законодательства о безопасности судоходства. Причины и обстоятельства устанавливаются.