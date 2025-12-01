Минобороны отсудило у омской компании более 4,2 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны РФ к омской торговой компании «Спектр» о взыскании 4,2 млрд руб., информация об этом размещена в картотеке дел арбитражного суда. Согласно документам, предприятие обязалось по госконтракту от 24 ноября 2022 года поставить Минобороны в срок до 30 апреля 2024-го средства защиты.

Предприятие получило от ведомства аванс — 7,815 млрд руб., однако не выполнило свои обязательства и не поставило весь товар в срок. В частности, поставщиком предоставлены средства защиты на сумму 4,831 млрд руб., при этом 2,983 млрд руб. не отработаны. «Данная сумма является неосновательным обогащением», — указало ведомство в исковом заявлении. В январе 2025 года минобороны направило «Спектру» письмо с соглашением о расторжении контракта.

25 ноября суд постановил расторгнуть контракт и взыскать с ООО «Спектр» в пользу Министерства обороны РФ сумму неотработанного аванса в размере 2,983 и пени — 1,368 млрд руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Спектр» зарегистрировано в августе 2022 года в Омске. Компания работает в сфере неспециализированной оптовой торговли. Директором с 7 июля 2023 года является Кирилл Сабуров, который также владеет 100% доли в уставном капитале. Выручка общества за 2024 год составила 2,9 млрд руб., убыток — 3,4 млн руб.

Лолита Белова