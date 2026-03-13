Аэропорты Кирова и Надыма приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Кирова и Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ) введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Перми, Ижевска и Краснодара. В ночь на 13 марта работу также приостанавливали аэропорты Калуги, Саратова, Пензы, Ульяновска, Казани, Чебоксар и Нижнекамска.

Спустя примерно 15 минут аэропорт Надыма возобновил работу. В предыдущий раз ограничения на прием и отправку самолетов в нем вводились в мае 2025 года.